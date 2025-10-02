Мир
11:42, 2 октября 2025

В Кремле высказались об ответе Трампа на предложение Путина

Песков: Ответа Трампа на предложение Путина по ДСНВ пока нет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российско-американские контакты по линии администраций продолжаются, однако ответа главы Белого дома Дональда Трампа на предложение президента России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) пока нет. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Контакты, собственно, идут, но какой-либо реакции [на предложение по ДСНВ от президента России] пока не было», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

22 сентября Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Россия готова добровольно 5 февраля 2026 года соблюдать ДСНВ, если аналогичный шаг сделают США.

Глава государства подчеркнул, что российская сторона в дальнейшем намерена провести анализ обстановки, на основе которой Москва будет принимать решение о последующем сохранении добровольных самоограничений в рамках ДСНВ.

