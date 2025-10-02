В Кремле заявили о непредсказуемых последствиях блокировки танкеров с российской нефтью

Песков: Блокировка танкеров с нефтью из РФ ведет к непредсказуемым последствиям

Попытки Европы блокировать танкеры с российской нефтью приведет к непредсказуемым последствиям для мировых рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил профильным ведомствам европейских стран задерживать российские танкеры в море и останавливать их на недели, чтобы сорвать поставки сырья. Таким образом, считает он, можно обрушить российский нефтеэкспорт и нанести серьезный удар по бюджету страны.

По словам представителя Кремля, своими действиями Франция рискует создать большие риски для каналов перевозки энергоресурсов любого происхождения.

1 октября французские военные задержали двух членов экипажа шедшего из России танкера Boracay в море у портового города Сен-Назер. Задержанных заподозрили в причастности к инциденту с дронами над Данией. Также судно подозревают в причастности к так называемому теневому флоту, перевозящему российские энергоресурсы. Однако, по словам Пескова, Кремль не располагает информацией о происхождении сырья в задержанному судне.