В Манчестере неизвестный напал на людей с ножом около синагоги

Двух человек не стало в результате нападения с ножом около синагоги в Манчестере. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полицию.

Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции Большого Манчестера. В правоохранительных органах заявили, что пока не могут подтвердить эту информацию из-за проблем безопасности, связанных с «подозрительными предметами, обнаруженными при преступнике».

В заявлении полиции также говорится, что еще три человека остаются в тяжелом состоянии.

Ранее в пригороде американского города Флинт произошло вооруженное нападение на церковь мормонов. Неизвестный открыл стрельбу в церкви Святых последних дней в ходе воскресной службы и ранил около восьми прихожан. По данным правоохранительных органов, нападавший был ликвидирован.