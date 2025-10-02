В Москве машина влетела в толпу людей

Автомобиль въехал в толпу людей в Москве

В Северо-восточном районе Москвы автомобиль влетел в толпу людей. Об этом сообщает Telegram-канал АГН «Москва».

Все произошло на улице Годовикова в Останкинском районе столицы. По предварительным данным, пострадали три человека. На данный момент их осматривают медики.

Причины произошедшей аварии неизвестны.

В этот же день стало известно, что машина скорой помощи столкнулась с электробусом на пересечении Митинской улицы и Пятницкого шоссе на северо-западе Москвы. От удара автомобиль неотложки перевернуло на бок.