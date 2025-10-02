Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:37, 2 октября 2025Россия

В Москве машина влетела в толпу людей

Автомобиль въехал в толпу людей в Москве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Северо-восточном районе Москвы автомобиль влетел в толпу людей. Об этом сообщает Telegram-канал АГН «Москва».

Все произошло на улице Годовикова в Останкинском районе столицы. По предварительным данным, пострадали три человека. На данный момент их осматривают медики.

Причины произошедшей аварии неизвестны.

В этот же день стало известно, что машина скорой помощи столкнулась с электробусом на пересечении Митинской улицы и Пятницкого шоссе на северо-западе Москвы. От удара автомобиль неотложки перевернуло на бок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский одним словом и тремя эмодзи прокомментировал обмен пленными с Россией

    Финляндия и Швеция начали готовиться к «жизни во тьме»

    Названы три самые популярные в России марки подержанных пикапов

    На Западе заметили влияние СВО на иракские Т-90

    Семье ушедшего на СВО в составе добровольческого формирования бойца отказали в выплатах

    Полуторагодовалый мальчик откусил матери сосок во время грудного вскармливания

    Перестрелка на улице дагестанского села попала на видео

    Бывший хоккеист клуба КХЛ попался на наркотиках

    ФАС потребовала от Wildberries и Ozon пересмотреть обновленные правила работы

    В Москве машина влетела в толпу людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости