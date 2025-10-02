Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:32, 2 октября 2025Бывший СССР

В Одессе после взрывов произошел мощный пожар

На Украине сообщили о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nina Liashonok / Globallookpress.com

В Одессе на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, об этом сообщает издание «Общественное».

По данным мэра города Геннадия Труханова, в городе отражают атаку беспилотников.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» отмечает, что после взрывов в районе Одессы произошел мощный пожар, удар был нанесен по объектам энергетической инфраструктуры.

«В Одесской области ударные дроны атаковали энергетическую инфраструктуру. В результате ударов в ряде районов Одессы перебои с электроснабжением и водой», — уточняется в публикации.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Одесской области объявлялась несколько раз, последняя длилась около часа.

Ранее стало известно, что после обстрела энергетического объекта в Славутиче на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) произошел блэкаут. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах США предоставить Киеву разведданные для ударов вглубь России

    Назван простой способ поддерживать здоровье сосудов без лекарств

    В России рассказали об изменении тактики ракетных ударов по Украине

    В российском регионе ввели план «Ковер»

    Российский регион подвергся атаке беспилотников ВСУ

    Женщина-викарий снялась обнаженной на пляже

    Знаменитая актриса и ее муж напали на 22-летнюю служанку и попытались снять ее голой

    В Госдуме отреагировали на помощь Украине за счет активов России

    Вызванная солнечным ударом диарея поставила крест на отношениях двух влюбленных

    Президент Румынии стал мемом из-за похожего на Байдена поведения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости