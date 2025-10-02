В Одессе после взрывов произошел мощный пожар

На Украине сообщили о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги

В Одессе на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, об этом сообщает издание «Общественное».

По данным мэра города Геннадия Труханова, в городе отражают атаку беспилотников.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» отмечает, что после взрывов в районе Одессы произошел мощный пожар, удар был нанесен по объектам энергетической инфраструктуры.

«В Одесской области ударные дроны атаковали энергетическую инфраструктуру. В результате ударов в ряде районов Одессы перебои с электроснабжением и водой», — уточняется в публикации.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Одесской области объявлялась несколько раз, последняя длилась около часа.

Ранее стало известно, что после обстрела энергетического объекта в Славутиче на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) произошел блэкаут. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.