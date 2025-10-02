Россия
05:40, 2 октября 2025

В России ответили на угрозы Трампа подводными лодками

Полковник Баранец: Россия ответит подлодкам Трампа торпедами «Посейдон»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Полковник в отставке Виктор Баранец в статье для KP.RU заявил, что Россия ответит на угрозы президента США Дональда Трампа подводными лодками своими торпедами «Посейдон».

Эксперт указал, что в количественном выражении у Соединенных Штатов больше атомных подводных лодок, но суммарно российский потенциал выше. Так, например, у Америки нет дизельных подводных лодок, в то время как у России их полтора десятка, на борту находятся ракеты «Калибр» с дальностью полета 2,5 тысячи километров.

Баранец также задался вопросом, слышал ли Трамп о ядерных торпедах «Посейдон», которыми вооружены две российские субмарины — «Хабаровск» и «Белгород».

«Уж генералы-то Пентагона точно в курсе. И это их самый страшный ночной кошмар, ведь подобной системы на вооружении у ВМС США нет даже близко…» — заключил отставной полковник.

Ранее Трамп подтвердил информацию о том, что отправил к побережью России одну-две атомные подводные лодки. Он подчеркнул, что субмарины «скрываются», и выразил надежду, что их применение не понадобится.

