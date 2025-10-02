В России рассказали о реакции США на предложение Путина по ДСНВ

Небензя: США пока официально не отреагировали на предложение Путина по ДСНВ

Администрация президента США Дональда Трампа пока официально не отреагировала на предложение российского лидера Владимира Путина касательно Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя, его цитирует ТАСС.

«Насколько мне известно, ничего официального от администрации США не поступало», — сказал Небензя, добавив, что российская сторона все еще ждет реакции от Вашингтона.

Ранее Путин заявил, что Россия готова соблюдать количественные ограничения по ДСНВ на протяжении одного года после того, как срок действия документа истечет 5 февраля 2026 года.