21:09, 1 октября 2025

В России рассказали о реакции США на предложение Путина по ДСНВ

Небензя: США пока официально не отреагировали на предложение Путина по ДСНВ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа пока официально не отреагировала на предложение российского лидера Владимира Путина касательно Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя, его цитирует ТАСС.

«Насколько мне известно, ничего официального от администрации США не поступало», — сказал Небензя, добавив, что российская сторона все еще ждет реакции от Вашингтона.

Ранее Путин заявил, что Россия готова соблюдать количественные ограничения по ДСНВ на протяжении одного года после того, как срок действия документа истечет 5 февраля 2026 года.

