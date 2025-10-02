Силовые структуры
10:48, 2 октября 2025

В российском регионе мужчина истязал четверых несовершеннолетних детей

В Херсонской области мужчину осудили за избиение несовершеннолетних детей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Херсонской области мужчину осудили за избиение несовершеннолетних детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Как установил суд, 45-летний мужчина в селе Нижние Торгаи с января по май 2024 года регулярно наносил побои своим четверым несовершеннолетним детям. Следователи изучили условия проживания и воспитания пострадавших, также были проведены психолого-психиатрическая, судебно-медицинская экспертизы и допрошены свидетели. Фигурант в ходе допроса полностью признал свою вину.

Мужчина признан виновным по статье 117 УК РФ («Истязание»). Суд приговорил мужчину к трем годам и\ пяти месяцам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что родители в российском регионе поплатились за издевательство над детьми.

