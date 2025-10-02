Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:14, 2 октября 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали обученных Украиной для совершения терактов людей

В Херсонской области задержали двух граждан Украины, обученных для терактов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Херсонской области задержали двух граждан Украины обученных для терактов. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждены уголовное дела по статье 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники ФСБ задержали двух граждан Украины, которых подготовили к совершению терактов на территории региона. Они добровольно вступили в вооруженное формирование, где прошли военную подготовку и обучение минно-взрывному делу.

По данной статье задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в теракте против российского генерала предстанет перед судом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У россиян предложили отбирать пустующие квартиры. Кто рискует остаться без жилья?

    Россиянин после ранения на СВО вспомнил о дочери и перечислил ей миллион

    Захарова подсказала Киеву способ завершить конфликт в 2025 году

    Лазарева посочувствовала Зеленскому

    Орбан прокомментировал попытку обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС

    Внешность Памелы Андерсон на новых фото после смены имиджа взбудоражила фанатов

    Раскрыта причина перестрелки в российском селе

    Премьер Польши назвал главное преимущество России перед Европой

    В российском регионе задержали обученных Украиной для совершения терактов людей

    Раскрыты подробности произошедшей в российском селе перестрелки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости