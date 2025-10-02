В российском регионе задержали обученных Украиной для совершения терактов людей

В Херсонской области задержали двух граждан Украины, обученных для терактов

В Херсонской области задержали двух граждан Украины обученных для терактов. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждены уголовное дела по статье 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники ФСБ задержали двух граждан Украины, которых подготовили к совершению терактов на территории региона. Они добровольно вступили в вооруженное формирование, где прошли военную подготовку и обучение минно-взрывному делу.

По данной статье задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в теракте против российского генерала предстанет перед судом.