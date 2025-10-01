Силовые структуры
16:16, 1 октября 2025Силовые структуры

Обвиняемый в теракте против российского генерала предстанет перед судом

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Москве осудят обвиняемого в теракте против генерала Ярослава Москалика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он обвиняется по статьям 205 («Террористический акт»), 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), 205.4 («Участие в террористическом сообществе»), 222.1 («Незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывных устройств») и 327 («Хранение и перевозка в целях использования заведомо поддельного официального документа») УК РФ.

По данным следствия, Кузин был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и по заданию куратора забрал из тайника в лесопарковой зоне и принес к себе средства наблюдения, детонатор и взрывчатое вещество массой около 500 грамм. После чего установил взрывное устройство возле подъезда дома в Балашихе, где жил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Ярослав Москалик.

При взрыве автомобиля российский военный получил несовместимые с жизнью ранения. Ярослав Москалик был участником переговоров по Украине.

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.

Ранее сообщалось, что арестованный за подрыв генерала Москалика украинский агент попал на видео.

