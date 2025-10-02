В замене ипотеки увидели опасность для россиян

Брокер Ракута: Накопленные через стройсберкассы средства рискуют обесцениться

Накопленные через строительные сберегательные кассы средства рискуют обесцениться. Опасность для россиян в предложенной депутатами замене ипотеки увидел ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, пишет NEWS.ru.

Специалист пояснил, что процесс накопления денег на первоначальный взнос по жилищному кредиты может оказаться достаточно длительным — некоторые банки требуют вносить 30 и даже 40 процентов от итоговой стоимости жилья.

«Думаю, в данном случае главный риск — это обесценивание накоплений из-за инфляции. Пока вкладчик копит, цены на недвижимость растут, и накопления могут обесцениваться», — предупредил Ракута.

Брокер отметил, что россияне каждый год сталкиваются с ростом цен, а в условиях повышения НДС, стоимости бытовых товаров и логистики стоимость квадратного метра жилья может дополнительно увеличиться. Поэтому государству важно предложить инструмент с максимально привлекательными условиями и гарантиями сохранности средств, считает Ракута.

«Если государство гарантирует сохранность денежных средств, то вопросов нет. Но еще важен момент условий, потому что часто бывает такое, что деньги нужны быстро и прямо сейчас. То есть надо понимать возможность снятия этих денежных средств, какие будут условия, какой механизм. Потеряет ли человек от этого какие-то проценты, и если они будут, потеряется ли право повторно зайти в данную программу», — заключил эксперт.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести в стране европейский механизм строительных сберегательных касс, который может стать альтернативой ипотеке. Стройсберкассы — специальная кредитная организация, которая помогает гражданам копить средства на жилье. Россияне смогут не только сохранять деньги таким образом, но и получать премии к накоплениям от правительства, что ускорит процесс.