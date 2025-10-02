Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:19, 2 октября 2025Экономика

В замене ипотеки увидели опасность для россиян

Брокер Ракута: Накопленные через стройсберкассы средства рискуют обесцениться
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Накопленные через строительные сберегательные кассы средства рискуют обесцениться. Опасность для россиян в предложенной депутатами замене ипотеки увидел ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, пишет NEWS.ru.

Специалист пояснил, что процесс накопления денег на первоначальный взнос по жилищному кредиты может оказаться достаточно длительным — некоторые банки требуют вносить 30 и даже 40 процентов от итоговой стоимости жилья.

«Думаю, в данном случае главный риск — это обесценивание накоплений из-за инфляции. Пока вкладчик копит, цены на недвижимость растут, и накопления могут обесцениваться», — предупредил Ракута.

Материалы по теме:
«Людям подрезали крылья» Россияне отдают последние деньги ради квартир и тонут в долгах. Что заставляет их идти на этот риск?
«Людям подрезали крылья»Россияне отдают последние деньги ради квартир и тонут в долгах. Что заставляет их идти на этот риск?
29 сентября 2025
У россиян предложили отбирать пустующие квартиры. Кто рискует остаться без жилья?
У россиян предложили отбирать пустующие квартиры.Кто рискует остаться без жилья?
Сегодня

Брокер отметил, что россияне каждый год сталкиваются с ростом цен, а в условиях повышения НДС, стоимости бытовых товаров и логистики стоимость квадратного метра жилья может дополнительно увеличиться. Поэтому государству важно предложить инструмент с максимально привлекательными условиями и гарантиями сохранности средств, считает Ракута.

«Если государство гарантирует сохранность денежных средств, то вопросов нет. Но еще важен момент условий, потому что часто бывает такое, что деньги нужны быстро и прямо сейчас. То есть надо понимать возможность снятия этих денежных средств, какие будут условия, какой механизм. Потеряет ли человек от этого какие-то проценты, и если они будут, потеряется ли право повторно зайти в данную программу», — заключил эксперт.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести в стране европейский механизм строительных сберегательных касс, который может стать альтернативой ипотеке. Стройсберкассы — специальная кредитная организация, которая помогает гражданам копить средства на жилье. Россияне смогут не только сохранять деньги таким образом, но и получать премии к накоплениям от правительства, что ускорит процесс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин начал выступление на пленарной сессии клуба «Валдай»

    Российская армия атаковала энергообъекты под Киевом и вызвала блэкаут в регионе. Массированный удар «Геранями» попал на видео

    Названы лайфхаки для экономии на отпуске

    Помощник министра продал землю в Крыму

    Названы дата и место прощания с главредом «Вечерней Москвы»

    Российский самолет объявил сигнал срочности из-за резкого ухудшения состояния пассажира

    Блогерша попала в смертельную аварию в день рождения вместе с будущим мужем

    В замене ипотеки увидели опасность для россиян

    Звезда сериала «Наша Russia» уехал в Дубай

    Раскрыто число жертв за время оккупации украинскими войсками Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости