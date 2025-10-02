В России нашли замену ипотеке

В Госдуме предложили стройсберкассы в качестве альтернативы ипотеке

В России следует ввести европейский механизм строительных сберегательных касс, который может стать альтернативой ипотеке. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, передает ТАСС.

Стройсберкассы — специальная кредитная организация, которая помогает гражданам копить средства на жилье. Россияне смогут не только сохранять деньги таким образом, но и получать премии к накоплениям от правительства, что ускорит процесс. А после накопления 30-50 процентов от стоимости жилья гражданин сможет получить льготный кредит на покупку по ставке не более трех процентов.

«Стройсберкасса обойдется нашим гражданам в 2,5 раза дешевле, чем любая ипотека. Нужно обязательно вводить закон о строительных сберегательных кассах. И мы будем этого добиваться», — заявил Миронов. Он добавил, что в прошлом эту идею поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Депутат отметил, что стройсберкассами можно было бы пользоваться и для накопления средств для ремонта собственного жилья и многоквартирных домов.

