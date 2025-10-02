Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:10, 2 октября 2025Экономика

В России нашли замену ипотеке

В Госдуме предложили стройсберкассы в качестве альтернативы ипотеке
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России следует ввести европейский механизм строительных сберегательных касс, который может стать альтернативой ипотеке. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, передает ТАСС.

Стройсберкассы — специальная кредитная организация, которая помогает гражданам копить средства на жилье. Россияне смогут не только сохранять деньги таким образом, но и получать премии к накоплениям от правительства, что ускорит процесс. А после накопления 30-50 процентов от стоимости жилья гражданин сможет получить льготный кредит на покупку по ставке не более трех процентов.

«Стройсберкасса обойдется нашим гражданам в 2,5 раза дешевле, чем любая ипотека. Нужно обязательно вводить закон о строительных сберегательных кассах. И мы будем этого добиваться», — заявил Миронов. Он добавил, что в прошлом эту идею поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Депутат отметил, что стройсберкассами можно было бы пользоваться и для накопления средств для ремонта собственного жилья и многоквартирных домов.

Ранее стало известно, что на переплату по ипотеке в Москве можно купить четыре квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На дорогах России с 2026 года появятся новые знаки. Какие изменения ждут водителей?

    Макрона обвинили в проведении «дипломатического шоу»

    Участников конфликта со стрельбой в российском отеле объявили в розыск

    Европа попыталась надавить на Японию и США для конфискации активов России

    Стало известно о смерти 19-летнего бойца СВО

    Макгрегор подтвердил участие в турнире UFC на территории Белого дома

    Россия испытала «Изделие 545»

    Жителя Подмосковья спасли после 13 клинических смертей

    Предсказано одно экономическое последствие шатдауна в США

    Российская семья нашла мертвым сына-восьмиклассника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости