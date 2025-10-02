Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:48, 2 октября 2025Мир

Во Франции резко отреагировали на слова Макрона о России

Филиппо: Макрон ведет Францию к войне с Россией, чтобы скрыть свои неудачи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Charles Platiau / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями ведет страну к войне с Россией. Такое мнение выразил в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Этот парень ведет нас прямиком к войне, чтобы скрыть свои ужасные неудачи!» — заявил политик.

Так Филиппо прокомментировал слова Макрона о том, что Франция находится в конфронтации с Россией.

Ранее Макрон предложил профильным ведомствам европейских стран задерживать российские танкеры в море и останавливать их на недели, чтобы сорвать экспортные поставки сырья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У россиян предложили отбирать пустующие квартиры. Кто рискует остаться без жилья?

    Раскрыт гонорар основателя «Хора Турецкого» за корпоративы

    Сообщение о передаче США Украине разведданных для ударов по России объяснили

    На Украине подтвердили обмен военнопленными с Россией

    Россиянам назвали способы вложения средств после снижения ставок по вкладам

    Во Франции резко отреагировали на слова Макрона о России

    Захарова пошутила над европейской «стеной дронов»

    В российском регионе сработала система ПВО

    Насмерть забившего молодого парня российского тренера задержали

    В российском регионе начали искать троих возможных участников перестрелки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости