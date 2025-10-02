Во Франции резко отреагировали на слова Макрона о России

Филиппо: Макрон ведет Францию к войне с Россией, чтобы скрыть свои неудачи

Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями ведет страну к войне с Россией. Такое мнение выразил в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Этот парень ведет нас прямиком к войне, чтобы скрыть свои ужасные неудачи!» — заявил политик.

Так Филиппо прокомментировал слова Макрона о том, что Франция находится в конфронтации с Россией.

Ранее Макрон предложил профильным ведомствам европейских стран задерживать российские танкеры в море и останавливать их на недели, чтобы сорвать экспортные поставки сырья.