Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями ведет страну к войне с Россией. Такое мнение выразил в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Этот парень ведет нас прямиком к войне, чтобы скрыть свои ужасные неудачи!» — заявил политик.
Так Филиппо прокомментировал слова Макрона о том, что Франция находится в конфронтации с Россией.
Ранее Макрон предложил профильным ведомствам европейских стран задерживать российские танкеры в море и останавливать их на недели, чтобы сорвать экспортные поставки сырья.