Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:26, 2 октября 2025Бывший СССР

ВСУ запретили говорить о нехватке средств ПВО

РИА Новости: ВСУ запретили журналистам говорить о нехватке средств ПВО на фронте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силу Украины (ВСУ) запрещают журналистам говорить о нехватке средств противовоздушной обороны (ПВО), пишет РИА Новости.

«Не стоит говорить, что нет средств противовоздушной обороны на конкретном участке фронта, и указывать географические данные», — говорится в документе.

До этого в распоряжении агентства оказался документ ВСУ, предназначенный для украинских журналистов, работающих в зоне конфликта. В 22-страничном руководстве подробно описано, что представителям украинской прессы разрешено публиковать, а что запрещено.

Ранее бывший украинский военный, вступивший в ряды добровольческого батальона Александра Матросова, с позывным Эстонец рассказал, что командование ВСУ расценивает самовольно отступающих солдат как противников и ликвидирует их.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах США предоставить Киеву разведданные для ударов вглубь России

    Блогерша описала отношение к россиянам в Коста-Рике словами «не ощущаем себя экзотикой»

    ВСУ запретили говорить о нехватке средств ПВО

    В Госдуме рассказали об участии стран НАТО в конфликте на Украине

    Ушедший в армию российский актер поделился впечатлениями от службы

    На сбитых украинских дронах обнаружили польские камеры

    Мужчина выследил педофила и расправился с ним ради веселья

    Одной категории граждан проиндексируют пенсии в октябре 2026 года

    В США допустили отправку Украине ракет Tomahawk и Barracuda

    Сестра заблокировала родного брата из-за его реакции на ее романтическое путешествие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости