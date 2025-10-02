РИА Новости: ВСУ запретили журналистам говорить о нехватке средств ПВО на фронте

Вооруженные силу Украины (ВСУ) запрещают журналистам говорить о нехватке средств противовоздушной обороны (ПВО), пишет РИА Новости.

«Не стоит говорить, что нет средств противовоздушной обороны на конкретном участке фронта, и указывать географические данные», — говорится в документе.

До этого в распоряжении агентства оказался документ ВСУ, предназначенный для украинских журналистов, работающих в зоне конфликта. В 22-страничном руководстве подробно описано, что представителям украинской прессы разрешено публиковать, а что запрещено.

Ранее бывший украинский военный, вступивший в ряды добровольческого батальона Александра Матросова, с позывным Эстонец рассказал, что командование ВСУ расценивает самовольно отступающих солдат как противников и ликвидирует их.