Бывший боец ВСУ рассказал об отношении командования к отступающим

РИА Новости: Командование ВСУ расценивает отступающих бойцов как противников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) расценивает самовольно отступающих солдат как противников и ликвидирует их. Об этом РИА Новости сообщил бывший украинский военный, вступивший в ряды добровольческого батальона Александра Матросова, с позывным Эстонец.

«По поводу отступления мы ждали команду именно от руководства выше. Без команды отступать нельзя было. (...) Если он [украинский военный] не выходит на связь, его просто обнуляют, скажем так. Просто дрон прилетел и скинул. Сброс или просто FPV» — сообщил собеседник агентства.

Ранее санитар российского штурмового отряда с позывным Белый заявил, что бойцы ВСУ открыли огонь по сослуживцам, которые пытались сдаться в плен во время боев в Серебрянском лесу в Луганской народной республике (ЛНР). Он рассказал, что украинские военные не щадят «ни своих, ни чужих».

