Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Ильин: 4-5 октября погода в Москве выдастся теплой

Предстоящие выходные обещают москвичам хорошую погоду. Об этом изданию RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам метеоролога, грядущий уикенд в столице выдастся теплым. В пятницу, 3 октября, небо будет облачным, с прояснениями. Аналогичная обстановка ожидается и на выходных, осадков не прогнозируется. В выходные немного потеплеет: если в пятницу столбики термометров будут держаться на отметке в плюс 13 градусов, то в субботу воздух прогреется до 15 градусов, а в воскресенье — до 16 градусов. В ночные часы температура составит порядка 4-8 градусов тепла.

В выходные также снизится атмосферное давление. После двух рекордов, поставленных менее чем за неделю, давление опустится с 763 миллиметров ртутного столба до 754. Ко вторнику показатель упадет до 747 миллиметров ртутного столба.