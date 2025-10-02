Экономика
14:29, 2 октября 2025Экономика

Москвичам назвали срок снижения атмосферного давления

Синоптик Цыганков: Атмосферное давление в Москве начнет падать в выходные
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Атмосферное давление, накануне достигшее в столице рекордных значений, вскоре начнет снижаться. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По прогнозам синоптика, давление в мегаполисе пойдет на спад в грядущие выходные. Если в четверг, 2 октября, давление будет держаться на уровне 758 миллиметров ртутного столба, а завтра подрастет до 759 миллиметров, то 4-5 октября показатель может снизиться до 754 миллиметров ртутного столба. Ко вторнику, 7 октября, давление, по словам Цыганкова, опустится до 747 миллиметров.

Температура в субботу составит плюс 11-15 днем, в ночные часы похолодает до 1-6 градусов тепла. Осадков не ожидается. В воскресенье ночью столбики термометров не поднимутся выше плюс 3-8 градусов, днем воздух прогреется до 11-16 градусов. В течение всего дня возможен небольшой дождь, предупреждает метеоролог.

В течение последних нескольких дней атмосферное давление в Москве устанавливает рекорды. 29 сентября показатель достиг 763 миллиметров ртутного столба, превысив предыдущий максимум, поставленный в 2021 году. 1 октября был побит рекорд 50-летней давности. В этот день барометры в Москве показали 763,9 миллиметра ртутного столба.

