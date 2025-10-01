Экономика
15:40, 1 октября 2025Экономика

В Москве зафиксировали новый рекорд

Синоптик Тишковец: Атмосферное давление в Москве побило 50-летний рекорд
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 50-летней давности. О новом зафиксированном максимуме сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Утром 1 октября барометры в столице показали 763,9 миллиметра ртутного столба. «Побит прежний максимум, державшийся с 1975 года, когда было 1018,0 гПа (763,5 миллиметра ртутного столба)», — заявил синоптик.

Тишковец добавил, что днем ранее, 30 сентября, тоже был побит рекорд атмосферного давления. Барометры в столице в тот день показали 766,1 — абсолютный максимум с 1942 года.

Рекорд атмосферного давления в Москве был зафиксирован и 29 сентября. Показатель достиг 763 миллиметров ртутного столба. Это превысило прошлый максимум для этого дня, который наблюдали в 2021 году, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

