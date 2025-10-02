Мир
14:35, 2 октября 2025Мир

Захарова напомнила гражданке Германии фон дер Ляйен про репарации

Захарова напомнила фон дер Ляйен о том, кто выплачивает репарации
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен должна помнить, кто обычно выплачивает репарации. Так на предложение главы ЕК о выдаче Киеву «репарационного кредита» с использованием замороженных активов России отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Саму конструкцию даже обсуждать не хочется, настолько она бредовая. Но меня зацепило слово "репарации". (...) Киевский режим и его спонсоры терпят сокрушительное поражение на поле боя. Кто обычно платит репарации? Урсула-то помнит, она же гражданка Германии, должна знать», — отметила дипломат.

По ее словам, фон дер Ляйен в рамках своей инициативы предлагает России со временем выкупить собственные активы, замороженные Европейским союзом (ЕС). Захарова отметила, что в случае, если эта конструкция будет реализована, она станет «чугунным люком» для инвестиционного климата ЕС.

Ранее фон дер Ляйен поддержала выделение Украине так называемого репарационного кредита с использованием замороженных активов России. Согласно ее схеме, возвращать средства Киев должен будет лишь после получения «компенсаций от России», при этом сами активы РФ изыматься не будут.

