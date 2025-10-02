Захарова пошутила над европейской «стеной дронов»

Захарова пошутила над стеной дронов, напомнив про планы ЕС построить забор

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над инициативой главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен установить так называемую «стену дронов» на границе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Они же хотели забор строить, никто не знает, как у них продвинулась реализация? И как забор будет сочетаться с дронами. Надо понять, забор какой высоты они построили, и потом уже накинуть пару метров на "стену дронов», — усмехнулась дипломат.

Захарова указала на то, что в Европейском союзе (ЕС) отсутствует четкое понимание реализации инициативы «стены дронов». Она подчеркнула, что все заявления европейских политиков о якобы инцидентах с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) представляют собой «провокацию для оправдания роста военных расходов» в странах сообщества.

Ранее фон дер Ляйен анонсировала утверждение создания «стены дронов» по итогам неформального саммита лидеров стран Евросоюза в Копенгагене. Однако инициатива столкнулась со скепсисом и не нашла поддержки среди европейских лидеров.