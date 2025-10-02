Бывший СССР
Зеленский допустил удары по России чем-то кроме украинских ракет после встречи с Трампом

Зеленский: Украина сможет бить по России не только своими ракетами
Фото: Ed Ram / Getty Images

Украина, возможно, сможет бить по России не только ракетами своего производства, но и «чем-то еще». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«До сегодняшнего дня мы использовали для ударов по РФ только наше дальнобойное оружие. После моей встречи с Трампом, возможно, у нас появится что-то еще», — сказал он.

Как отмечают авторы канала, украинский лидер мог говорить о передаче Киеву американских ракет Tomahawk. До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники заявила, что Вашингтон может поставить Киеву ракеты Tomahawk и Barracuda, а также другие американские ракеты с дальностью около 800 километров.

Ранее официальный представитель Кремля Песков высказался о реакции России на передачу Украине ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что Москва даст ответ «должным образом».

