Силовые структуры
13:15, 2 октября 2025Силовые структуры

Женщина из России помогала ВСУ деньгами

В Запорожской области женщину обвинили в госизмене за финансирование ВСУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур задержали жительницу Михайловского района, подозреваемую в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Запорожской области.

По данным ведомства, женщина захотела помочь ВСУ деньгами и перевела определенную сумму на их расчетный счет. В отношении нее возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд заключил фигурантку под стражу.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы нижегородского охранника Илью Пушкова (внесен в РФ в перечень террористов), присягнувшего на верность «Исламскому государству» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация).

