Женщина из России помогала ВСУ деньгами

В Запорожской области женщину обвинили в госизмене за финансирование ВСУ

Сотрудники силовых структур задержали жительницу Михайловского района, подозреваемую в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Запорожской области.

По данным ведомства, женщина захотела помочь ВСУ деньгами и перевела определенную сумму на их расчетный счет. В отношении нее возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд заключил фигурантку под стражу.

