Жилые дома попали под удар ВСУ в российском регионе

Воронежский губернатор Гусев: Два жилых дома повреждены из-за атаки ВСУ

В Воронежской области два жилых дома попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время атаки. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В городском округе повреждения получили два частных дома: по одному адресу выбиты окна и дверь, в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль», — сообщил губернатор.

Он предупредил, что режим опасности атаки дронов сохраняется. Под удар в ночь на 2 октября, по словам Гусева, попали два района региона и один городской округ.

По данным Минобороны, ночью над Воронежской областью перехватили 38 летательных аппаратов. Всего под удар попали семь регионов, над которыми сбили 85 БПЛА. Дроны также перехватили над Крымом, Белгнородской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской и Пензенской областями.