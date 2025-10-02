Жительница Киевской области пожаловалась на иностранцев в столице

Жительница Киевской области пожаловалась на большое число иностранцев в столице

В Киеве остается все меньше украинцев и все чаще там можно встретить иностранцев. На это пожаловалась жительница Киевской области, ее слова приводит РИА Новости.

«Я уже привыкла к тому количеству людей, к иностранцам, но все равно дискомфорт какой-то. Я могу сказать, что все меньше вижу обычных украинцев, ну, таких как я... Мне от этого жутковато», — поделилась женщина. Она отметила, что знает английский язык, однако все равно тревожится из-за устоявшейся тенденции.

Ранее в Киеве задержали двух иностранцев за демонстрацию нацистской символики, включая свастики.