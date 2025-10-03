Из жизни
10:07, 3 октября 2025Из жизни

31-летняя женщина раскрыла правила отношений с 62-летним бойфрендом

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @regardinggee

31-летняя жительница Великобритании назвала отношения с большой разницей в возрасте лучшим, что было в ее жизни. Об этом она рассказала Need To Know.

Джиджи рассказала, что познакомилась с будущим бойфрендом по имени Тим в бассейне тренажерного зала города Бристоль. По ее словам, Тим выглядел так хорошо, что она и подумать не могла, что он старше ее на 31 год. Вскоре у них начался роман.

В интервью Джиджи раскрыла секрет их крепкой любви. Она объяснила, что в их отношениях существуют правила. Так, 62-летний Тим зовет ее на свидания три раза в неделю. Чаще всего пара ходит по ресторанам. «Мы очень любим ужинать вне дома и вместе открывать для себя новые кухни», — объяснила женщина.

Еще одним правилом крепких отношений Джиджи назвала разнообразие их с Тимом досуга. Кроме ресторанов, они посещают кинотеатры и парки, в выходные могут съездить в Лондон или другие британские города. Также они вместе путешествуют за границу.

По словам Джиджи, с начала их отношений они побывали уже на 350 свиданиях. «И Тим всегда берет на себя расходы, и это то, что я действительно в нем люблю и чем восхищаюсь», — добавила она. По словам женщины, это демонстрирует настоящую мужскую энергию, которая есть в Тиме и которую она считает необходимой.

Ранее сообщалось, что 31-летняя Кэрри и 64-летний Рэнди состоят в отношениях уже пять лет и, по их словам, не замечают разницы в возрасте. Женщина призналась, что сначала планировала быть с Рэнди только ради денег, но потом влюбилась по-настоящему.

