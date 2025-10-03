Боец СВО «чуть ли не подмигивая» пришел к врачам с оторванной рукой

Участник специальной военной операции (СВО) пришел к врачам с оторванной рукой. Об этом рассказал РИА Новости врач-анестезиолог медицинский службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным Кетанов.

По его словам, в бою у военнослужащего оторвало руку «на уровне плеча». Вероятно, имеется в виду плечевой сустав. При этом боец вел себя абсолютно спокойно и «чуть ли не подмигивал» медикам, уточнил он.

Несмотря на то что сохранить конечность не удалось, боец будет жить, отметил собеседник агентства. «Голова цела, мозг цел, ноги целы, так что жить он будет, и жить полноценно — с протезированием», — заключил врач.

