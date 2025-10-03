Россия
09:52, 3 октября 2025

Боец СВО «чуть ли не подмигивая» пришел к врачам с оторванной рукой

В зоне СВО боец сам принес врачам свою оторванную руку
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) пришел к врачам с оторванной рукой. Об этом рассказал РИА Новости врач-анестезиолог медицинский службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным Кетанов.

По его словам, в бою у военнослужащего оторвало руку «на уровне плеча». Вероятно, имеется в виду плечевой сустав. При этом боец вел себя абсолютно спокойно и «чуть ли не подмигивал» медикам, уточнил он.

Несмотря на то что сохранить конечность не удалось, боец будет жить, отметил собеседник агентства. «Голова цела, мозг цел, ноги целы, так что жить он будет, и жить полноценно — с протезированием», — заключил врач.

Ранее другой боец СВО рассказал об увиденном во время клинической смерти. Военнослужащий признался, что стал свидетелем отделения души от тела. О том, что его сердце на некоторое время перестало биться, солдат узнал позднее.

