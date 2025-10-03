Дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику в российском регионе

В селе Ясные Зори Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал сельхозтехнику, в результате пострадал водитель. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью. У него диагностировали минно-взрывную травму, кровоизлияние глаза и ссадины правой кисти», — написал губернатор Белгородской области.
Гладков уточнил, что пострадавшего госпитализировали в областную больницу. Техника в результате атаки дрона получила повреждения.
Ранее Гладков сообщил, что ВСУ ударили по ЛЭП и жилым домам в Белгородской области.