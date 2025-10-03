Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:17, 3 октября 2025Россия

Дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику в российском регионе

Гладков: В селе Ясные Зори дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику, пострадал водитель
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В селе Ясные Зори Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал сельхозтехнику, в результате пострадал водитель. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью. У него диагностировали минно-взрывную травму, кровоизлияние глаза и ссадины правой кисти», — написал губернатор Белгородской области.

Гладков уточнил, что пострадавшего госпитализировали в областную больницу. Техника в результате атаки дрона получила повреждения.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ ударили по ЛЭП и жилым домам в Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера арестовали по делу о расправе. Что известно о его жертве?

    На Западе сообщили о продвижении Уиткоффом идеи Нобелевской премии для Трампа

    Дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику в российском регионе

    На Украине назвали разрушительным для страны одно решение Зеленского

    Последствия обстрела кинотеатра в Каховке попали на видео

    Рожин сообщил о расширении зоны контроля ВС России в Красноармейске

    ХАМАС согласилось освободить пленных, согласно плану Трампа

    75-летнему тренеру «Сочи» попали в голову шайбой во время матча КХЛ

    Владельцев Telegram-каналов обязали регистрироваться через бот

    Авиакомпания Ryanair призвала НАТО сбивать российские дроны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости