Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:20, 3 октября 2025Силовые структуры

Экс-глава российского завода поплатился за обман Минобороны России

В Ростове-на-Дону экс-главе Авиаприборного завода Урумову дали 6 лет за хищение
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону суд приговорил бывшего руководителя Авиаприборного ремонтного завода Сослана Урумова к шести годам лишения свободы по делу о хищении госсредств при ремонте военной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области.

Урумов признан виновным. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, фигурант, будучи исполнительным директором, обманул должностных лиц военного представительства Министерства обороны России и при ремонте военной техники по гособоронзаказу похитил 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что руководители Научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны (ГРАУ МО) стали обвиняемыми по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет точкой невозврата». В Китае назвали решение Трампа, способное развязать войну между Россией и США

    Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

    Раскрыта стоимость самой дорогой усадьбы в Москве

    Трамп захотел помощи бизнеса в вопросе завершения шатдауна

    Миллионы туристов отдохнули летом на главном российском курорте богачей

    Военный высказался о роли Великобритании в ударах по России

    Россиянка попала под следствие за укол своему новорожденному сыну

    Похищение со стрельбой юной россиянки попало на видео

    Россиянкам назвали отталкивающие мужчин детали в маникюре

    Раскрыт простой способ защиты от диабета второго типа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости