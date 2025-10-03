Экс-глава российского завода поплатился за обман Минобороны России

В Ростове-на-Дону экс-главе Авиаприборного завода Урумову дали 6 лет за хищение

В Ростове-на-Дону суд приговорил бывшего руководителя Авиаприборного ремонтного завода Сослана Урумова к шести годам лишения свободы по делу о хищении госсредств при ремонте военной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области.

Урумов признан виновным. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, фигурант, будучи исполнительным директором, обманул должностных лиц военного представительства Министерства обороны России и при ремонте военной техники по гособоронзаказу похитил 1,5 миллиона рублей.

