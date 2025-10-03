Бывший СССР
Экс-командир ВСУ признался в попытках ударов дронами по Кремлю

Экс-командир ВСУ Касьянов: Мы пытались ударить дронами по флагу в Кремле
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Экс-командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Касьянов признался, что именно он отдал приказ ударить дронами по Кремлю 3 мая 2023 года. Соответствующее заявление опубликовано на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В ночь на 3 мая 2023 года мы с ювелирной точностью нанесли удар по Кремлю», — заявил военный.

Он добавил, что якобы отдал приказ сбить флаг на крыше одного из зданий Кремля, но дроны промахнулись на несколько метров.

3 мая 2023 года ВСУ предприняли попытку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле. Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. Россия расценивает атаку на резиденцию президента как спланированную террористическую акцию.

