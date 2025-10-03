ЕС продлил санкции против России

Европейский союз (ЕС) продлил на год санкции против России за «гибридные действия». Об этом стало известно из заявления Совета ЕС, сообщает ТАСС.
Как указывается в документе, рестрикции в связи с якобы «продолжающейся гибридной активностью» России продлены до 9 октября 2026 года.
Уточняется, что данные рестрикции введены 8 октября прошлого года в дополнение к основным пакетам европейских антироссийских санкций. Он включает блокирование активов и запрет на въезд в ЕС для 47 физических лиц и 15 организаций.
Ранее страны G7, включая США, Великобританию и Германию, близки к согласованию плана по существенному усилению санкций против России из-за конфликта на Украине. Ожидается, что санкции в первую очередь затронут сферы энергетики, финансов и военной промышленности.