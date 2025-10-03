ЕС продлил санкции против России

ЕС продлил на год санкции против России за «гибридные действия»

Европейский союз (ЕС) продлил на год санкции против России за «гибридные действия». Об этом стало известно из заявления Совета ЕС, сообщает ТАСС.

Как указывается в документе, рестрикции в связи с якобы «продолжающейся гибридной активностью» России продлены до 9 октября 2026 года.

Уточняется, что данные рестрикции введены 8 октября прошлого года в дополнение к основным пакетам европейских антироссийских санкций. Он включает блокирование активов и запрет на въезд в ЕС для 47 физических лиц и 15 организаций.

Ранее страны G7, включая США, Великобританию и Германию, близки к согласованию плана по существенному усилению санкций против России из-за конфликта на Украине. Ожидается, что санкции в первую очередь затронут сферы энергетики, финансов и военной промышленности.