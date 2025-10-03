Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:49, 3 октября 2025Бывший СССР

Глава МИД Эстонии пригрозил применять против России ракеты

Глава МИД Эстонии Всевиов пригрозил России ракетами с дальностью 300 км
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Virginia Mayo / AP

Эстония может использовать противокорабельные ракеты с дальностью поражения 300 километров в случае нарушения Россией воздушного пространства. Такими мерами в интервью The Telegraph пригрозил Москве глава МИД Эстонии Йонатан Всевиов.

Дипломат напомнил, что согласно последнему коммюнике НАТО, страны-участницы альянса сами выбирают меры, с помощью которых они должны реагировать на нарушение воздушного пространства.

«Эти заявления важны, поскольку указывают на возможность применения ответных мер за пределами воздушного пространства. (...) Эстонский дипломат подчеркнул, что у его страны есть противокорабельные ракеты, которые могут преодолевать расстояние в 300 километров», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что европейские дипломаты предупредили Москву о решении сбивать российские самолеты. По словам официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, дипломаты страны Европы «предупредили Кремль, что НАТО готово дать отпор дальнейшим нарушениям своего воздушного пространства».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Одна из самых красивых россиянок рассказала о мечте купить микроавтобус

    Стали известны подробности о продаваемой за миллиарды рублей усадьбе в Москве

    Премьер Украины рассказала о «немного поколебленном» доверии Запада

    Видео спуска Кейт Миддлтон на шпильках по трапу стало вирусным в сети

    Зеленский позвонил африканскому лидеру и попросил о личной встрече

    Канадец из клуба КХЛ рассказал о выставляющих русских не в лучшем свете соотечественниках

    Мерц посетовал из-за слабеющей притягательности Запада

    В Госдуме ответили на слухи о радикальном изменении позиции окружения Трампа по России

    Предсказано обрушение одного из рынков энергоносителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости