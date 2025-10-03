Глава МИД Эстонии пригрозил применять против России ракеты

Глава МИД Эстонии Всевиов пригрозил России ракетами с дальностью 300 км

Эстония может использовать противокорабельные ракеты с дальностью поражения 300 километров в случае нарушения Россией воздушного пространства. Такими мерами в интервью The Telegraph пригрозил Москве глава МИД Эстонии Йонатан Всевиов.

Дипломат напомнил, что согласно последнему коммюнике НАТО, страны-участницы альянса сами выбирают меры, с помощью которых они должны реагировать на нарушение воздушного пространства.

«Эти заявления важны, поскольку указывают на возможность применения ответных мер за пределами воздушного пространства. (...) Эстонский дипломат подчеркнул, что у его страны есть противокорабельные ракеты, которые могут преодолевать расстояние в 300 километров», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что европейские дипломаты предупредили Москву о решении сбивать российские самолеты. По словам официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, дипломаты страны Европы «предупредили Кремль, что НАТО готово дать отпор дальнейшим нарушениям своего воздушного пространства».