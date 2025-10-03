Глава Пермского края прокомментировал удар ВСУ по региону

Глава Пермского края Махонин: Безопасности жителей ничто не угрожает

Глава Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону. Отчет об обстановке он опубликовал в Telegram-канале.

Об ударе украинских беспилотников по населенному пункту Березники, находящемуся на значительном удалении от границ Украины, стало известно утром 3 октября.

По словам Махонина, была на непродолжительное время приостановлена работа предприятия «Азот». Угроз экологической безопасности нет, подчеркнул он.

Тем временем издание Baza опубликовало фотографии из Березников. На них видно охваченный огнем дом.

По данным Минобороны, в ночь на 3 октября ВСУ атаковали Россию 20 беспилотниками, которые были сбиты в российском воздушном пространстве, а также над Черным морем.