Избивший школьника в Саратове мужчина оказался мигрантом

В Саратове миграционная служба проверит мужчину, напавшего на школьника в классе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Anna Mayorova / URA.RU / Global Look Press

Ворвавшегося в школьный класс мужчину, который напал на ребенка, проверят на предмет законности приобретения гражданства России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на миграционную службу МВД России.

Помимо того, что стражи порядка выяснят все обстоятельства в рамках уголовного дела, в региональном главке ГУ МВД заявили, что началась проверка фигуранта и членов его семьи на предмет законности получения гражданства. Сложившуюся ситуацию взяли на контроль в миграционной службе ведомства, говорится в сообщении.

2 октября сообщалось, что в Саратове мужчина ворвался в класс и напал на ученика. Этот момент попал на видео одного из школьников. На опубликованных кадра видно, как нападавший бьет мальчика и дает ему пощечину в то время, как все сопровождается призывами учительницы прекратить противоправные действия.

