В России мужчина ворвался в класс, напал на ученика и попал на видео

В Саратове мужчина ворвался в класс и напал на ученика, его сняли на видео

В Саратове мужчина ворвался в класс и напал на ученика. Снятую одним из одноклассников пострадавшего видеозапись опубликовал Telegram-канал «ЧП Саратов».

На записи неизвестный — вероятно, родитель одного из учащихся, бьет сидящего за партой ребенка. «Еще раз (...), я тебя зарою. Понял?» — спрашивает он.

На попытки учителя вмешаться в происходящее мужчина заявил, что якобы попавший в кадр ребенок обижал младших детей. По данным канала, инциденту предшествовала драка между 13-летними школьниками, в ходе которой один из них оскорбил семью другого.

Ранее в Каменске-Уральском подростки жестоко избили сверстника и бросили его за зданием школы. Издевательства над несовершеннолетним россиянином попали на видео.