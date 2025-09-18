Российские подростки забили сверстника ногами и бросили за школой

В городе Каменск-Уральский Свердловской области подростки забили сверстника ногами и бросили за школой. Издевательства над несовершеннолетним попали на видео, ролик опубликовало Ura.ru.

На представленных кадрах видно, как школьники бьют ногами мальчика лежащего на траве. Ребенок кричит и просит прекратить пытки, но ровесники над ним только насмехаются.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области школьники поставили девочку на колени и жестоко избили.

Еще раньше в Тверской области школьники-мигранты набросились на 11-летнего мальчика и побили его.