Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 18 сентября 2025Россия

Российские подростки забили сверстника ногами и бросили за школой

В Каменске-Уральском подростки забили сверстника ногами и бросили за школой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В городе Каменск-Уральский Свердловской области подростки забили сверстника ногами и бросили за школой. Издевательства над несовершеннолетним попали на видео, ролик опубликовало Ura.ru.

На представленных кадрах видно, как школьники бьют ногами мальчика лежащего на траве. Ребенок кричит и просит прекратить пытки, но ровесники над ним только насмехаются.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области школьники поставили девочку на колени и жестоко избили.

Еще раньше в Тверской области школьники-мигранты набросились на 11-летнего мальчика и побили его.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине ответили на заявления об операции «Паутина-2»

    Возврат России Турцией С-400 опровергли

    Раскрыто возможное значение нового тактического знака на российской технике

    Внешний вид Мелании Трамп на встрече с королевской семьей подняли на смех в сети

    Посол РФ в Лондоне заявил о нежелании Британии и Польши обсуждать инцидент с БПЛА

    Россиянин решил погасить свои долги двойной расправой

    Пашинян прокомментировал ликвидацию Арарата

    В США представили «родственника» российского Як-130

    Военный заявил о трехкратном преимуществе ВС России над ВСУ

    Неизвестные напали на ветерана СВО около ночного клуба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости