Мерц посетовал из-за слабеющей притягательности Запада

Канцлер Германии Мерц: притягательная сила Запада ослабевает
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Притягательная сила, которой обладали западные страны, ныне ослабевает. С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его цитирует ТАСС.

«В любом случае притягательная сила того, что мы называем Западом, очевидно, ослабевает», — сказал глава правительства.

По словам Мерца, мировое сообщество более не ориентируеся на западные страны. «Больше не является само собой разумеющимся то, что мир ориентируется на нас, что подражает нашим ценностям свободной демократии», — подчеркнул он.

Ранее член комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Западу тяжело принять реальность многополярного мира и невозможность доминирования в мировых политических, экономических и культурных процессах.

