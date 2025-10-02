В России заявили о тяжелой реакции Запада на многополярный мир

Депутат ГД Белик: Западу тяжело принять реальность многополярного мира

Западу тяжело принять реальность многополярного мира и невозможность доминирования в мировых политических, экономических и культурных процессах. Об этом заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Он подчеркнул, что политика России направлена на формирование такой модели, в которой существует баланс интересов между различными центрами власти и влияния. Однако Запад вместо выстраивания конструктивных отношений с Россией принял решение противостоять ей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны используют шантаж, пытаясь помешать формированию многополярного мирового порядка. «Формируется многополярный мир, и этому всячески пытаются помешать западные страны, которые пытаются сохранить свое доминирование», — сказал он.