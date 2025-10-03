Муж Николь Кидман сможет получить при разводе миллионы долларов за трезвую жизнь

RadarOnline: Урбан сможет получить миллионы долларов от Кидман за трезвую жизнь

Известный австралийский певец Кит Урбан может получить более 10 миллионов долларов при разводе с актрисой Николь Кидман благодаря одному пункту брачного договора. Об этом пишет RadarOnline.

По данным издания, в договоре супругов указано, что Урбан не получит компенсации при разводе, если причиной распада брака станет его алкоголизм или употребление запрещенных веществ. Однако в ином случае артист может претендовать на 600 тысяч долларов за каждый год трезвости. Уточняется, что Кидман и Урбан прожили в браке 19 лет, поэтому после расставания музыкант может получить более 10 миллионов.

Ранее стало известно, что Урбан может лишиться миллионов долларов, если слухи о его измене подтвердятся. Если супруг Кидман был ей неверен, это откроет возможность оспаривания брачного договора. Отмечается, что слухи о романтических отношениях Урбана с молодой женщиной из музыкального бизнеса усилились на этой неделе.