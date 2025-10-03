Из жизни
06:01, 3 октября 2025Из жизни

Мужчина потерял телефон и случайно нашел человеческий скелет

В Бангкоке благодаря потерянному телефону нашли человеческий скелет
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Adirach Toumlamoon / Shutterstock / Fotodom  

В таиландском городе Бангкок в заброшенном здании обнаружили человеческий скелет. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Находку совершили благодаря потерянному телефону. Владелец обронил его на улице и, чтобы вернуть, позвонил сам себе. Ему ответил незнакомый мужчина, который случайно нашел устройство. Он согласился его вернуть.

Позднее владелец телефона обнаружил, что мужчина успел сделать несколько фотографий. Снимки были сделаны в некоем заброшенном доме. На одном из них в кадр попали человеческие останки.

Поскольку мужчина больше не выходил на связь, владелец телефона обратился за помощью к пользователям соцсети. После этого к поискам подключился инфлюэнсер Гантач Понгпайбунвет. Он выяснил местонахождение заброшенного строения и сообщил о находке в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции выяснили, что снимки сделал 30-летний Сарают Вонгчароен. На допросе мужчина рассказал, что зашел в заброшенный дом, пока ждал звонка владельца телефона. Там он случайно обнаружил останки и решил их сфотографировать.

Полиция установила, что скелет принадлежал 55-летнему Ла Каминбут из провинции Лампанг на севере страны. По заключению экспертов, смерть наступила три-четыре месяца назад. Ее причина пока не установлена.

Ранее сообщалось, что в Таиланде продолжается расследование дела о чемоданах с останками двух женщин, которые нашли недалеко от города Паттайя. Один из чемоданов обнаружили в водохранилище 3 сентября. По одной из версий, расправу устроили люди, связанные с китайской организованной преступностью.

    Все новости