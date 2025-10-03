Мужчина сломал ребра 60-летней женщине на пляже из-за замечания

PerthNow: Мужчина сломал пять ребер 60-летней женщине на пляже в Австралии

Отдыхающий на пляже с собакой мужчина избил до бессознательного состояния женщину, оскорбившись ее замечанием. Об этом сообщило издание PerthNow.

По данным источника, инцидент произошел 8 апреля, однако подробности появились недавно. 60-летняя Кэти Маккензи гуляла на побережье Перегиан (Peregian Beach), Австралия, и заметила 28-летнего Томаса Киса, выгуливающего пса. Она указала молодому человеку на то, что приводить собак на данный пляж противозаконно.

В ответ мужчина повалил Маккензи на землю, сломал ей пять ребер, крестец и стопу. После этого он скрылся с места преступления, а к женщине подбежали трое свидетелей, которые и вызвали скорую помощь.

В больнице выяснилось, что у потерпевшей произошло кровоизлияние в мозг. Киса арестовали через три месяца. В конце октября он предстанет перед судом.

