Шесть туристов сломали позвоночник сотруднику бара в Европе

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Сотрудник бара в Европе сделал замечание шести туристам и был избит. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

27 сентября четыре путешественника из Австрии и двое из Боснии сломали позвоночник работнику ночного клуба в Плайя-де-Пальма, Испания. Очевидцы сообщили, что около 1:40 ночи группа мужчин сообща напала на администратора после того, как он указал им на их поведение.

Избив потерпевшего, туристы оставили его без сознания на полу. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции помогли госпитализировать травмированного сотрудника. В больнице выяснилось, что он получил переломы четырех позвонков.

Начав поиски, офицеры наткнулись на одного из подозреваемых в соседнем отеле. Выяснилось, что он прибыл на курорт в компании из семи человек. Мужчин задержали. Расследование по делу продолжается.

Ранее мигранты избили туристов в Европе и натравили на них собаку со словами «свободу Палестине». Инцидент произошел в Венеции, когда мужчина и женщина прогуливались по одной из главных торговых улиц итальянского города.

