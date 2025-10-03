На Украине пожаловались на крупнейшую атаку на газовую инфраструктуру

Нафтогаз Украины заявил о крупнейшей атаке по газовой инфраструктуре страны

На газодобывающую инфраструктуру Украины была совершена самая крупная атака с начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщает украинская компания «Нафтогаз».

«В ночь на 3 октября по объектам Нафтогаза на Харьковщине и Полтавщине россияне выпустили 35 ракет, в том числе существенное количество из них – баллистические, и 60 дронов», — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки значительное число объектов инфраструктуры было повреждено, а сами разрушения носят критический характер.