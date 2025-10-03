На Западе сообщили о продвижении Уиткоффом идеи Нобелевской премии для Трампа

Bloomberg: Уиткофф намерен убедить ЕС, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф убеждает европейских коллег в том, что американский глава Дональд Трамп достоин получения Нобелевской премии мира. Помимо этого, госсекретарь США Марко Рубио активно продвигает идею награждения политика, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Вдали от всеобщего внимания, Уиткофф в частных беседах с европейскими коллегами поднимал вопрос о заявке Трампа на премию», — отмечается в статье.

В свою очередь, директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Харпвикен рассказал журналистам, что комитет премии «не подвергался никакому прямому политическому давлению». При этом ему известно о нескольких кампаниях продвижения кандидатов на награду.

Ранее сам Дональд Трамп заявил, что число остановленных им войн после возвращения в Белый дом достигнет восьми, если ХАМАС примет его мирный план. И если за эти усилия ему не вручат Нобелевскую премию мира, то это «будет большим оскорблением для США».

В свою очередь, глава Франции Эммануэль Макрон назвал условие получения Трампом Нобелевки. Он заявил, что для получения награды американский политик должен остановить конфликт между Палестиной и Израилем.