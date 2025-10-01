Трамп сделал заявление насчет возможного вручения ему Нобелевской премии

Трамп заявил, что для США будет «оскорблением», если ему не дадут Нобелевку

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что число остановленных им войн после возвращение в Белый дом достигнет восьми, если ХАМАС примет его мирный план. И если за эти усилия ему не вручат Нобелевскую премию мира, то это «будет большим оскорблением для США», указал политик.

Дональд Трамп выступил во вторник на встрече с высшим военным командованием, которую созвал Пентагон.

«Я хочу, чтобы премию получила страна», — повторил он.

Ранее американские СМИ написали, что Дональд Трампа давно стремится получить Нобелевскую премию мира. По данным Politico, в июле он даже созванивался с министром финансов Норвегии, чтобы спросить о премии.

В свою очередь, глава Франции Эммануэль Макрон назвал условие получения Трампом Нобелевки. Он заявил, что для получения награды американский политик должен остановить конфликт между Палестиной и Израилем.

При этом американские СМИ ранее также писали, что больше 70 процентов американцев считают недостойным Дональда Трампа Нобелевской премии мира и в целом сомневаются в его заслугах. Согласно данным WP, 76 процентов респондентов выразили несогласие с необходимостью получения политиком награды.