Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:47, 1 октября 2025Мир

Трамп сделал заявление насчет возможного вручения ему Нобелевской премии

Трамп заявил, что для США будет «оскорблением», если ему не дадут Нобелевку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: MIKE SEGAR / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что число остановленных им войн после возвращение в Белый дом достигнет восьми, если ХАМАС примет его мирный план. И если за эти усилия ему не вручат Нобелевскую премию мира, то это «будет большим оскорблением для США», указал политик.

Дональд Трамп выступил во вторник на встрече с высшим военным командованием, которую созвал Пентагон.

«Я хочу, чтобы премию получила страна», — повторил он.

Ранее американские СМИ написали, что Дональд Трампа давно стремится получить Нобелевскую премию мира. По данным Politico, в июле он даже созванивался с министром финансов Норвегии, чтобы спросить о премии.

В свою очередь, глава Франции Эммануэль Макрон назвал условие получения Трампом Нобелевки. Он заявил, что для получения награды американский политик должен остановить конфликт между Палестиной и Израилем.

При этом американские СМИ ранее также писали, что больше 70 процентов американцев считают недостойным Дональда Трампа Нобелевской премии мира и в целом сомневаются в его заслугах. Согласно данным WP, 76 процентов респондентов выразили несогласие с необходимостью получения политиком награды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переход на цифровые рубли, рост зарплат чиновников и освобождение от НДС. Что изменится в России с 1 октября?

    Ким Кардашьян снялась топлес

    На Украине мобилизовали боровшегося с коррупцией депутата

    Трамп сделал заявление насчет возможного вручения ему Нобелевской премии

    В Польше заметили неопознанный дрон

    Дуров предсказал стоимость биткоина

    Названа точная дата конца света

    Зарплаты госслужащих в России выросли

    Королю Бахрейна передали редкий подарок от Путина

    Российские дроны поразили кол-центр мошенников в Днепре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости