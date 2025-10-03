Мир
На Западе указали на выгоду сотрудничества России и Сирии

FA: Сотрудничество России и Сирии посылает сигнал США и Европе
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Сотрудничество России и Сирии посылает сигнал США и странам Европы, что у Дамаска есть другие союзники. Об этом написала Ханна Нотте, директор Программы по нераспространению в Евразии Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина, в статье для Foreign Affairs (FA).

«Двустороннее сотрудничество Дамаска с Москвой служит нескольким дополнительным целям. Оно посылает сигнал США и европейским странам о том, что у Сирии есть и другие союзники», — говорится в тексте.

Автор утверждает, что новые власти Сирии стремятся к «нулевым проблемам» в отношениях с другими странами. Именно поэтому они считают полезным поддерживать дружеские отношения с Москвой. Кроме того, Сирия заинтересована в контактах с Россией, чтобы иметь поддержку еще одного союзника на случай, если США выполнят свое обещание существенно сократить или даже полностью прекратить военное присутствие на северо-востоке Сирии.

Нотте добавила, что незападные страны также заинтересованы в российско-сирийском сотрудничестве. Израиль, по мнению эксперта, видит преимущество в незначительном присутствии России в Сирии в связи с тем, что это «может способствовать разделению страны на зоны влияния». Турция, в свою очередь, верит в способность Москвы сдерживать Израиль от атак.

Ранее военно-аналитический журнал Military Watch Magazine писал, что наличие у Алжира российского оружия сдерживает Израиль от активной военной кампании в этой стране.

