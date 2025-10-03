Культура
Находящийся в тюрьме P. Diddy начал вести курс для заключенных

Рэпер P. Diddy начал вести мотивационный курс для заключенных в тюрьме
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Adrian Sanchez-Gonzalez / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), находящийся в тюрьме, начал преподавать заключенным авторский курс под названием Free Game With Diddy. На это обратило внимание издание PeopleTalk.

По словам заключенного Хо Вэнь Квока, более известного как Майлз Гуо, музыкант помогает другим развивать жизненные и бизнес-навыки. «Он помогает людям привести свой разум в порядок и помогает им найти свет», — написал он в письме судье.

Хо Вэнь Квок также подчеркнул, что Комбс в течение долгого времени готовился к занятиям, читая книги, и создавая структурированный материал. Отмечается, что на курсах P. Diddy заключенные также обсуждают социальные инициативы.

Ранее прокуроры попросили приговорить P. Diddy как минимум к 11 годам лишения свободы.

В июле суд присяжных вынес свой вердикт по пяти обвинениям в адрес музыканта. Комбс был признан виновным по двум пунктам обвинения — в транспортировке людей с целью занятия проституцией. В то же время его оправдали по более серьезным обвинениям: в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вымогательства.

