17:44, 30 сентября 2025

Прокуроры запросили для P. Diddy не менее 135 месяцев тюрьмы

Прокуроры попросили приговорить рэпера P. Diddy к 135 месяцам лишения свободы
Ольга Коровина

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Прокуроры попросили приговорить американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) как минимум к 11 годам лишения свободы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на судебные документы.

Утверждается, что прокуроры запросили не менее 135 месяцев тюрьмы, а также штраф в размере 500 тысяч долларов. Известно, что федеральный судья вынесет приговор Комбсу 3 октября.

В июле суд присяжных вынес свой вердикт по пяти обвинениям в адрес музыканта. Комбс был признан виновным по двум пунктам обвинения — в транспортировке людей с целью занятия проституцией. В то же время его оправдали по более серьезным обвинениям: в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вымогательства.

Ранее мать P. Diddy написала письмо судье и попросила его о снисхождении при вынесении приговора сыну.

