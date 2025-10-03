Россия
18:47, 3 октября 2025Россия

Назван процент непьющих россиян

Стало известно, что 27 процентов россиян не употребляют алкоголь
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В России 27 процентов опрошенных граждан не употребляют алкоголь. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на собственный опрос.

Так, 18 процентов утверждают, что пьют алкоголь исключительно по праздникам. В то же время 31 процент респондентов сообщили, что пьют по настроению.

По выходным или в пятницу выпивают 15 процентов из числа опрошенных, а 8 процентов заявили, что пьют алкоголь ежедневно.

Ранее россияне назвали самый тяжелый день недели. По мнению аналитиков, большинство сочло воскресенье самым трудным днем из-за мыслей о предстоящих рабочих задачах. При этом, согласно исследованию, для 42 процентов работников все дни одинаково трудные из-за хронической усталости и недосыпания.

