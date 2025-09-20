Россияне назвали самый тяжелый день недели

«Мое дело»: Самый тяжелый день недели у россиян — не понедельник, а воскресенье

Самый тяжелый день недели для россиян — не понедельник, а воскресенье, рассказали эксперты бухгалтерии для бизнеса «Мое дело». Аналитики провели исследование и выяснили, в какие дни россияне чувствуют максимальный прилив сил и что влияет на их работоспособность. Результаты опроса оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно исследованию, для 42 процентов работников все дни одинаково трудные из-за хронической усталости и недосыпания. Однако самым тяжелым днем россияне неожиданно назвали не понедельник, а воскресенье, отметили эксперты.

Почти каждый третий признался, что выходной приносит ему не долгожданный отдых и перезагрузку, а тревогу из-за грядущих дедлайнов и нескончаемого потока задач на предстоящую неделю эксперты бухгалтерии для бизнеса «Мое дело»

Аналитики добавили, что больше 60 процентов россиян теряют силы на стыке рабочей недели и выходных. Формируется замкнутый круг: в пятницу люди думают об отдыхе, в выходные — о работе, а в понедельник приходят в офис без сил.

«Для компаний это не просто любопытная статистика, а отличный инструмент для планирования. Если руководители понимают, что пик продуктивности у сотрудников приходится на середину недели, лучше выносить стратегические задачи именно на этот период. А чтобы сохранить ресурсы команды в периоды спада и подъема, стоит автоматизировать рутинные процессы», — подчеркнули в компании.

Также эксперты рассказали, что, согласно исследованию, борьба за продуктивность на работе начинается не с блокировки соцсетей или переезда в отдельный кабинет, а с банальных, но фундаментальных вещей: нормального сна, умения фильтровать информационный поток и грамотного группирования мелких задач в отдельные блоки.

Большинству сотрудников помогают сконцентрироваться тишина и отсутствие отвлекающих факторов. Возможность работать в спокойной атмосфере оказалась ценнее гибкого графика, удаленки и даже перспективы получить премию или поощрение от руководства эксперты бухгалтерии для бизнеса «Мое дело»

Поддержка продуктивности сотрудников — это не только про благополучие коллектива, но и про конкурентоспособность бизнеса, отметили собеседники издания. Когда люди начинают неделю в состоянии тревоги, а заканчивают в усталости, страдают показатели компании. Поэтому предпринимателям важно выстраивать процессы так, чтобы снимать рутину с команды и оставлять энергию на развитие бизнеса, заключили специалисты.

Ранее стало известно, что большинство россиян вынуждены справляться со стрессом на работе в одиночку, а работодатели практически не предлагают им никакой помощи. Больше трети сотрудников предпочитает молчать о стрессе. Только 8 процентов говорит об этом своему руководителю, 22 — коллегам. В основном россияне делятся своими переживаниями вне работы: с семьей или друзьями это обсуждают 36 процентов участников опроса.