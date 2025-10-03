Названа главная ошибка при уборке квартиры

Эксперт Алексей Байчурин: Разводы после уборки остаются из-за плохого средства

Многие после уборки сталкиваются с тем, что на только что вымытых полах, окнах и зеркалах остаются разводы. Это происходит в том числе из-за низкого качества моющих средств, рассказал эксперт и основатель бренда бытовой химии «Аллхимика» Алексей Байчурин.

По его словам, качественный продукт отличается сбалансированной формулой с преобладанием функциональных компонентов, которые эффективно убирают грязь и при этом не вредят вашему здоровью и окружающей среде. В состав таких средств должны входить мягкие ПАВ растительного происхождения. Они отлично справляются с жиром и грязью, но при этом полностью разлагаются в природе и не сушат кожу рук. Также подойдут и неионогенные ПАВ.

А для борьбы с сильными загрязнениями и вместо хлора должен использоваться перкарбонат натрия. Это вещество работает как кислородный отбеливатель, он действует при нагревании воды и не оставляет вредных следов. Если нужно избавиться от известкового налета и мыльных разводов, то в составе очистителей должна быть лимонная кислота.

Нужно обращать внимание на то, чтобы в составе средств не было агрессивных поверхностно-активных веществ, таких как SLS и SLES: они сильно сушат кожу и могут вызывать раздражение. «Стоит категорически избегать средств с хлором, который вредит дыхательным путям и может вызвать отравление, а также фосфатов, которые, попадая в реки и озера, вызывают цветение воды и гибель рыб», — прокомментировал Байчурин. Кроме того, опасность представляют и синтетические отдушки, маскирующиеся в составе под словом «ароматизатор». Они часто являются причиной головных болей и аллергических реакций.

Не менее важно правильно использовать средства для уборки. «Излишек моющего средства — классическая ошибка. Кажется логичным, что чем больше концентрата, тем лучше будет отмыта поверхность. Однако на практике избыток химии не успевает полностью раствориться и смыться, образуя на поверхности тонкую липкую пленку», — пояснил эксперт. Еще один фактор — неправильная последовательность действий. Мытье полов без предварительной сухой уборки приводит к тому, что грязь и пыль размазываются по полу мокрой тряпкой, превращаясь в липкую массу.